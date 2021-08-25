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رسالة من مصابي فريق كرة السرعة لرئيس الجمهورية يحملها مستشاره الصحي

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رسالة من مصابي فريق كرة السرعة لرئيس الجمهورية يحملها مستشاره الصحي رسالة من مصابي فريق كرة السرعة لرئيس الجمهورية يحملها مستشاره الصحي

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قالت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، ونائبة محافظة كفر الشيخ، إنها تواصلت مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، لإبلاغه بمناشدات الأهالى أولياء أمور مصابي فريق كرة السرعة بدسوق الذين حملوها أمانة، نقل مناشداتهم إلى الرئيس بشمولهم برعايته المباشرة للبطلات المصابات، حيث إنهم يتمنون التدخل السريع وعلاج بناتهن.

وأضافت النائبة في تصريحات لـ«المحررين البرلمانيين» أن مستشار الرئيس وعد بالاهتمام الشخصي بالموضوع واتخاذ ما يلزم سريعا، ووعد بالمتابعة والاطلاع على كافة التقارير بشكل شخصي، موضحة أنها تلقت رسالة طمأنة من مستشار رئيس الجمهورية بشأن اتخاذ اللازم بشأن من تعرض لحالة بتر.

وكان فريق كرة السرعة بمركز شباب دسوق تعرض لحادث تصادم وقع قبل أيام على طريق رجوعهم من المشاركة في بطولة لكرة السرعة بالأسمرات، أسفر عن إصابات بالغة وحالات بتر لأطراف 5 لاعبات.

المصرى اليوم

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