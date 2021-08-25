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بلدي ظهران الجنوب يناقش خطة معالجة التشوه البصري

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تركز في مرحلتها الأولى على حفر الشوارع وأعمدة الإنارة

بلدي ظهران الجنوب يناقش خطة معالجة التشوه البصري

عقد المجلس البلدي بمحافظة ظهران الجنوب، اليوم، جلسة طارئة لمناقشة خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية حول مشاركة المجالس البلدية في دعم القطاع البلدي لمعالجة التشوه البصري، والذي تنفذه الوزارة بكل قطاعاتها على مستوى المملكة.

وأوضح رئيس المجلس البلدي بظهران الجنوب عوض فرحان الوادعي أن المجلس ناقش خلال الاجتماع الخطة ومراحل تنفيذها خلال تسعين يومًا؛ بهدف تحسين المظهر الحضري للمحافظة.

وأضاف أنه تم توزيع العمل بين الأعضاء لرصد الملاحظات وتصويرها بواقع 30 موقعًا أسبوعيًّا لكل عضو بالمجلس، ورفعها عبر برنامج راصد الإلكتروني الخاص بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأضاف أنه تم إشراك أصدقاء المجلس البلدي وتمكين المتطوعين من المساهمة في تنفيذ المشروع في المواقع التي حددت كمرحلة أولى في مختلف أنحاء المحافظة.

وتابع "الوادعي": إن الخطة تركز في مرحلتها الأولى على عناصر التشوه البصري والمتمثلة في حفر الشوارع وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة والنظافة العامة وحواجز الحفر.

وأشار إلى أن المجلس استعرض مع رئيس بلدية ظهران الجنوب عوض بن سعيد آل سياف خلال عرض مرئي جهود البلدية وخطتها في معالجة التشوهات البصرية خلال الفترة الماضية، وأثنى المجلس على النسب العالية التي حققتها البلدية في تنفيذ الخطة؛ بهدف تحسين المشهد الحضري والرقي بجودة الحياة وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العام.

ودعا "الوادعي" إلى ضرورة مشاركة الجميع في القضاء على التشوهات البصرية من خلال التعاون مع البلدية، وبث ثقافة تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.

بلدي ظهران الجنوب يناقش خطة معالجة التشوه البصري

بلدي ظهران الجنوب يناقش خطة معالجة التشوه البصري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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