أخبار عاجلة

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا -
وزيرة الثقافة تشهد عرض المظ وسي عبده.. وتؤكد: فن المسرح أحد وسائل توثيق تاريخ المبدعين -
يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو) -
«التهرب الجمركي بالأقصر» تضبط كمية من السجائر الأجنبية الغير خالصة الضرائب والرسوم -
أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائي دجلة -
شيرين رضا عن عفش العروس هذه الأيام : فشخرة كدابة .. ومهري كان 25 قرشا -
كشف ملابسات تغيب سيدة عن منزل الزوجية في القليوبية (تفاصيل) -
بسبب كسر ماسورة صرف بالقاهرة الجديدة .. السيارات تسبح في المياه (صور) -
محمود علاء عن «القاضية ممكن»: «كذبة واتصدقت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"رصد": تسجيل مليارَيْ عملية لتتبع حركة الدواء في سلاسل الإمداد

Print
"رصد": تسجيل مليارَيْ عملية لتتبع حركة الدواء في سلاسل الإمداد "رصد": تسجيل مليارَيْ عملية لتتبع حركة الدواء في سلاسل الإمداد
"الغذاء والدواء" أنشأت النظام في إطار دورها الهادف إلى تعزيز الرقابة

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن تحقيق إنجازٍ تمثّل في قيام نظام "رصد" بتسجيل أكثر من مليارَيْ عملية لتتبع حركة الدواء في سلاسل الإمداد.

وأنشأت الهيئة نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية "رصد" ضمن خطتها للمساهمة في برنامج التحول الوطني 2020 الذي يهدف إلى تحقيق "رؤية المملكة العربية 2030"، وذلك بتبني أحدث الوسائل التقنية واستخدامها في تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية المصنّعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها.

ويسهم النظام في تعزيز دور الهيئة في حماية المجتمع وتعزيز الرقابة والتأكّد من سلامة الأدوية، وذلك من خلال معرفة مصدرها والمراحل التي مرت بها من التصنيع حتى وصولها إلى المستهلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك

أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك

السعودية تعلن عودة رحلات الركاب البحرية مع مصر (تعرف على الضوابط)

السعودية تعلن عودة رحلات الركاب البحرية مع مصر (تعرف على الضوابط)

«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

سفير السعودية في بوركينا فاسو يلتقي وزيرة المرأة ويناقشان التعاون بمجال العمل الإنساني

سفير السعودية في بوركينا فاسو يلتقي وزيرة المرأة ويناقشان التعاون بمجال العمل الإنساني