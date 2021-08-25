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يضرب نجماً جديداً في ريال مدريد

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فيروس كورونا يضرب نجماً جديداً في ريال مدريد يضرب نجماً جديداً في ريال مدريد

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صدمة جديدة ضربت نادي ريال مدريد الإسباني، قبل مباراة الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني، الدرجة الأولى، والمقررة أمام نظيره ريال بيتيس.

ويحتل ريال مدريد حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين خلف المتصدر وحامل اللقب فريق أتلتيكو مدريد.

وأعلن ريال مدريد اليوم الأربعاء 25 أغسطس، في بيان رسمي إصابة حارسه الثاني أندري لونين، بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وقال نادي ريال مدريد أن الفحوصات التي خضع لها الحارس الشاب أكدت ثبوت إيجابية المسحة التي أجراها، وتأكد غيابه عن مباراة ريال بيتيس المقرر إقامتها السبت المقبل، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني.

وأضاف البيان أن أندريه لونين خضع فوراً للعزل الصحي بعد ثبوت إصابته بالفيروس التاجي، وسيكون الشيء الإيجابي الوحيد أنه سيغيب عن مباراة واحدة، حيث تبدأ عقب المباراة المقبلة فترة توقف دولي لخوض المنتخبات في العالم مباريات في التصفيات القارية المختلفة.

وأوضح ريال مدريد أن الحارس الثالث للفريق توني فويدياس، سيكون على مقاعد البدلاء خلال مباراة ريال بيتيس يوم السبت، كبديل للحارس الأساسي، تيبو كورتوا، بدلاً من أندريه لونين.

وكان لونين قد انضم إلى ريال مدريد، عام 2018، قادماً من فريق زوريا لوجانسك الأوكراني.

وخرج حارس منتخب أوكرانيا من ريال مدريد على سبيل الإعارة 3 مرات من قبل مع أندية إسبانية للحصول على المزيد من الخبرة، وتجهيزه لحماية عرين ريال مدريد.

المصرى اليوم

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