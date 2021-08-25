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بدء تطعيم العاملين بالديوان العام ضد بقنا

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بدء تطعيم العاملين بالديوان العام ضد فيروس كورونا بقنا بدء تطعيم العاملين بالديوان العام ضد بقنا

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أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا عن بدء تنفيذ حملة تلقي العاملين بالديوان العام لمحافظة قنا للقاح المضاد لفيروس كورونا ضمن حملة وزارة الصحة المصرية والسكان بتنفيذ حملة تطعيم إجباري لجميع العاملين بالقطاعات الحكومية.

من جانبه، أوضح محافظ قنا أنه منذ ظهور المستجد لم تدخر الدولة المصرية جهدًا في اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لمواجهة الفيروس محليا، وتقديم كافة الدعم للقطاع الصحي لمجابهة تداعيات الجائحة، مؤكدا أن وزارة الصحة والسكان أعلنت أن الموجة الرابعة بكورونا تتوقف على مدى وعي المواطنين من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتعارف عليها لمجابهة فيروس كورونا فضلا عن التطعيم المضاد للفيروس.

كما دعا محافظ قنا المواطنين إلى الإسراع في تسجيل بياناتهم عبر المنصات الإلكترونية التي تتيحها وزارة الصحة على الانترنت لتلقي اللقاحات، مؤكداً أن جميع أنواع اللقاحات المطروحة في ، تم اعتمادها من هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة، وهي لقاحات آمنة، ويتم استخدامها دولياً ويتلقاها المواطنون في العديد من دول العالم.

بدأ تطعيم العاملين بديوان عام قنا ضد كورونا
بدأ تطعيم العاملين بديوان عام قنا ضد كورونا
بدأ تطعيم العاملين بديوان عام قنا ضد كورونا

وأشاد بالجهود البطولية التي تبذلها الطواقم الطبية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين داخل مستشفيات العزل الصحي ومراكز تلقي اللقاح بفيروس كورونا.

وأضاف أنه تم إعداد خطة بالتعاون مع مديرية الصحة بقنا لتطعيم جميع العاملين في القطاعات والمصالح والدواوين الحكومية، من خلال توجيه فرق تطعيم متنقلة من المديرية، لتطعيم العاملين بالوحدات والمديريات والمصالح الحكومية داخل المحافظة.

المصرى اليوم

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