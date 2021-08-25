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في ذكرى الأربعين ..«المصريين الأحرار»بالسويس يقيم حفل تأبين لجيهان السادات

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في ذكرى الأربعين ..«المصريين الأحرار»بالسويس يقيم حفل تأبين لجيهان السادات في ذكرى الأربعين ..«المصريين الأحرار»بالسويس يقيم حفل تأبين لجيهان السادات

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نظمت امانة المرأة بحزب المصريين الاحرار بالسويس بقيادة سماح المهدى امينة المرأه وتحت إشراف عادل فاضل الامين العام للحزب بالمحافظة حفل تأبين للراحلة جيهان السادات تزامنا مع ذكرى الأربعين لرحيلها وكان الحفل بنادى البحارة الدولى ببورتوفيق بحضور منى مصطفى سكرتير حى الأربعين ، قدمت الحفل نرجس مجدى والذي بدأ بالسلام الحمهورى وتلاوة آيات عطرة من القران الكريم تلاها هلى الحاضرين للقارئ بلال محمد حسين اعقبها دقيقة حداد.

و في كلمتها تحدثت سماح المهدى امينه المرأة بالمحافظة، عن دور الراحلة في خدمة الوطن وأكدت أن التاريخ لن ينسى دورها الداعم في الدفاع عن حقوق المرأة والمساند لرائدات الحركة النسوية في ، ثم كلمة الدكتور عبدالهادى النجار امين التنظيم بالحزب عن نشأة الراحلة جيهان السادات ودورها الاكاديمى ، ثم تحدثت منى مصطفى سكرتير حى الاربعين عن اهم ما يميز شخصة الراحلة وعن مؤلفاتها ، واختتم التأبين بعرض فيلم تسجيلى عن الراحلة فقيدة الوطن.

المصرى اليوم

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