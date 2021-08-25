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محمد حسن وجنات نجوم محكى القلعة

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محمد حسن وجنات نجوم محكى القلعة محمد حسن وجنات نجوم محكى القلعة

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استمرارا لفعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يقدم المطرب محمد حسن وفرقته مجموعة مختارة من اعمال الطرب العربى منها أي دمعة حزن لا، حاول تفتكرني، على حسب وداد قلبي وع الحلوه والمره بجانب مجموعة من احدث اغانيه الخاصة منها غدر الصحاب وغيرك مليش وتركيبة غريبة ،وذلك يوم الجمعة القادم 27 اغسطس الجاري.

وفى العاشرة مساء تقدم النجمة المغربية جنات نخبة من اعمالها الخاصة منها الطفلة البريئة – اللى بينى وبينك – على فكرة – ضمنى بعيونك – اسمع كلامى – حب امتلاك – خيط ضعيف – أكتر من سنه – بحبك – مابقتش طيب – منى ليك- قدرت تحب- علشان خاطره وجيالك إلى جانب باقة من اشهر مؤلفات الموسيقى العربية .

المصرى اليوم

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