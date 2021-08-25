صحة الشرقية: تفعيل 7 مراكز جديدة لتطعيمات كورونا واستخراج الشهادات المعتمدة

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أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تفعيل ٧ مراكز جديدة لتقديم خدمة تلقي المسافرين للخارج لقاح كورونا، واستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على اللقاح، والراغبين في استخراجها من المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن مراكز التطعيم الجديدة تضم «مركز التطعيم بمستشفي السعديين المركزي، والمركز الطبي ٥٤ بالعاشر، ودوار العاشر بمدينة العاشر من رمضان، ومركز طبي ١ بالصالحية الجديدة، والمركز الطبي بكفر صقر، والمركز الطبي بأبوحماد، والمركز الطبي بأبوكبير» ليصل الإجمالي حتي الآن ١٦ مركز لتطعيم المسافرين للخارج، واستخراج الشهادات المعتمدة، وذلك تيسيراً على المواطنين، ونظراً للإقبال الشديد من مختلف المراكز الطبية الأخري، مؤكداً أنه تم التنبيه عليهم بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، مشدداً على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والانتظار بالأماكن المخصصة لذلك.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ٢٥٠ جنيه للمصريين، و٢٥ دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت أنها بصدد الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للاندرويد والايفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال ٣ ألوان «أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح»، وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

وأضاف أن مكاتب استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية السابقة شملت «مكتب صحة ثان الزقازيق، ومركز طبي الحي العاشر، مستشفى منيا القمح، المركز الطبي بإدارة بلبيس، مستشفى القنايات، مستشفى ديرب نجم، وحدة الدميين بفاقوس، مستشفى الحسينية، مركز التطعيم بديوان المديرية» هذا بالإضافة إلى المراكز الطبية الجديدة.