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في ظل غياب بيكيه وجارسيا.. هذا الثنائي يقود دفاع برشلونة أمام خيتافي

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في ظل غياب بيكيه وجارسيا.. هذا الثنائي يقود دفاع برشلونة أمام خيتافي في ظل غياب بيكيه وجارسيا.. هذا الثنائي يقود دفاع برشلونة أمام خيتافي

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استقر الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني على الثنائي الذي سيخوض به مباراة خيتافي المقبلة، في مركز قلب الدفاع في ظل الإصابات التي ضربت الثنائي الأساسي.

ويفتقد برشلونة جهود الثنائي جيرارد بيكيه، وإريك جارسيا، اللذين اعتمد عليهما رونالد كومان في المباريات منذ بدء الموسم الجاري، حيث يعاني القائد بيكيه من إصابة، بينما تعرض إريك جارسيا، للطرد خلال مباراة برشلونة الأخيرة في الدوري الإسباني، أمام نظيره أثلتيك بيلباو، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكان برشلونة قد تعاقد مع إريك جارسيا في الصيف الجاري قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتضم قائمة برشلونة للموسم الجاري في مركز قلب الدفاع أربعة لاعبين آخرين، هم: الفرنسي صامويل أومتيتي ومواطنه كليمونت لينجليه والثنائي الشاب: الأوروجواياني رونالد أراوخو والإسباني أوسكار مينجويزا.

وكشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، النقاب عن الثنائي اللذين استقر رونالد كومان على الدفع بهما أمام فريق خيتافي المدريدي العنيد، وهما كيمونت لينجليه ورونالد أراوخو، نتيجة التفاهم الكبير بينهما، وخوضهما الكثير من المباريات معاً في الدفاع الكتالوني خلال الموسم الماضي.

ويخشى الجهاز الفني للبارسا من سرعة الدفع باللاعب الشاب أوسكار مينجويزا، بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع الإسباني الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020، بينما يبحث برشلونة التخلص من أومتيتي، حيث لا مكان له في خطط المدرب رونالد كومان للموسم الجاري.

المصرى اليوم

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