أخبار عاجلة

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا -
وزيرة الثقافة تشهد عرض المظ وسي عبده.. وتؤكد: فن المسرح أحد وسائل توثيق تاريخ المبدعين -
يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو) -
«التهرب الجمركي بالأقصر» تضبط كمية من السجائر الأجنبية الغير خالصة الضرائب والرسوم -
أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائي دجلة -
شيرين رضا عن عفش العروس هذه الأيام : فشخرة كدابة .. ومهري كان 25 قرشا -
كشف ملابسات تغيب سيدة عن منزل الزوجية في القليوبية (تفاصيل) -
بسبب كسر ماسورة صرف بالقاهرة الجديدة .. السيارات تسبح في المياه (صور) -
الارتفاع يتواصل في الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليومي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

منتخب كرة الطائرة جلوس يبدأ حلم الميدالية الثالثة بدورة الألعاب البارالمبية بمواجهة البوسنة

Print
منتخب كرة الطائرة جلوس يبدأ حلم الميدالية الثالثة بدورة الألعاب البارالمبية بمواجهة البوسنة منتخب كرة الطائرة جلوس يبدأ حلم الميدالية الثالثة بدورة الألعاب البارالمبية بمواجهة البوسنة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يفتتح فريق منتخب للكرة الطائرة جلوس، مشواره بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، يوم الجمعة الموافق 27 أغسطس الجاري بملاقاة منتخب البوسنة، وسط آمال عريضة معلقة على الفريق لتحقيق الميدالية الثالثة للمنتخب في هذه اللعبة بدورات الألعاب البارالمبية، بعدما سبق له التتويج ببرونزيتين في نسخة عام 2004 بأثينا و2016 بريو دي جانيرو.

وتعول بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 على فريق كرة الطائرة جلوس للتتويج بميدالية نظرًا لنجاحه في الصعود لدورة الألعاب البارالمبية الحالية بعدما حصد لقب البطولة الأفريقية، كما فاز الفريق بالبطولة العربية العام الماضي، بالإضافة إلى توفير إدارة أندية وادى دجلة كافة الإمكانيات المادية والفنية والإدارية للفريق خلال استعداده للمشاركة بدورة طوكيو مما يجعله مرشحًا بقوة للفوز بميدالية.

ويواجه منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس خلال مشواره بدورة الألعاب البارالمبية منتخب البوسنة يوم 27 أغسطس وبعدها بيومين يصطدم بصاحب الأرض منتخب اليابان، ويختم مشواره في المجموعة بمواجهة منتخب يوم 31 من الشهر الجاري.

ويقود الدكتور مسعد رشاد الوطني للكرة الطائرة جلوس المشارك بدورة الألعاب البارالمبية، ويضم الفريق كلًا من هشام الشويخ، أشرف زغلول، عبدالنبي حسن، محمد عبدالله، صلاح عطا، حسام مسعود، السيد موسى، أحمد خميس، أحمد فضل، محمد سعد، مطاوع عبدالباقي، أحمد عبدالفتاح.

ورفع هشام صلاح قائد المنتخب المصري للكرة الطائرة جلوس علم مصر في حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية، الذي أقيم اليوم الثلاثاء، باستاد اليابان الوطني، وتشارك مصر في بارالمبياد طوكيو بـ49 لاعبا ولاعبة في 8 رياضات مختلفة وتقام المنافسات في الفترة من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر.

وحصدت مصر خلال تاريخها 177 ميدالية متنوعة في الألعاب البارالمبية بواقع 49 ذهبية و64 فضية و64 برونزية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تعلن عودة رحلات الركاب البحرية مع مصر (تعرف على الضوابط)

السعودية تعلن عودة رحلات الركاب البحرية مع مصر (تعرف على الضوابط)

«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

حفل توقيع «أوضتين وسارة» في مكتبة مصر الجديدة الجمعة

حفل توقيع «أوضتين وسارة» في مكتبة مصر الجديدة الجمعة

مصر تعزي أمريكا في ضحايا إعصار آيدا: متضامنون معكم في هذا المصاب الأليم

مصر تعزي أمريكا في ضحايا إعصار آيدا: متضامنون معكم في هذا المصاب الأليم