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غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية في مدينة القرين بالشرقية

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غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية في مدينة القرين بالشرقية غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية في مدينة القرين بالشرقية

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واصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، بالتنسيق مع شرطة المرافق شن حملاتها المفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية، فضلاً عن مخالفة الإجراءات الاحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بارتداء الكمامة الواقية لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي هذا الإطار، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمدينة القرين من غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بمنطقة الشادر بالمدينة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لمراجعة تراخيصها والتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير أصحابها.

المصرى اليوم

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