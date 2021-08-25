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ضبط مصنع لتعبئة المياه المعدنية بدون ترخيص في القليوبية

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ضبط مصنع لتعبئة المياه المعدنية بدون ترخيص في القليوبية ضبط مصنع لتعبئة المياه المعدنية بدون ترخيص في القليوبية

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شنت مباحث ومديرية في القليوبية حملة تموينية مكبرة لضبط السلع والمصانع بدون ترخيص أسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة المياة المعدنية بدون ترخيص وتم التحفظ على المصنع وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من مباحث التموين يفيد ضبط ضبط مصنع لتعبئة المياة المعدنية بدون ترخيص به 200 عبوة مياة معدنية سعة العبوة 11 لتر غير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائى و300 لتر مياه معدنية معبأة داخل خزانات مستلزمات إنتاج يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة و7100 قطعة غطاء وحامل وأستيكر بدون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات أنتاج وحدة فلاتر 8 مراحل لتنقية المياة تمهيداً لطرحها للبيع بالاسواق.

كم تم ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص عثرا بها على 9.5 طن أسماك مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

المصرى اليوم

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