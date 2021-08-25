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«الآثار طلعت فخار».. اعترافات قاتل زميله أثناء التنقيب في العياط
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الأحد 05 سبتمبر 2021 02:28 صباحاً
حادث أتوبيس السويس .. الأهالي يتوافدون إلى المستشفى للتبرع بالدم للمصابين
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الأحد 05 سبتمبر 2021 02:27 صباحاً
مشاهير الفن السابع يتنافسون على خطف الأنظار .. السينما والطبيعة تحتضنان «فينسيا» السينمائى
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الأحد 05 سبتمبر 2021 02:27 صباحاً
مهرجان «جرينيش».. التوعية والحفاظ على البيئة بدعم 3 سفارات أوروبية
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الأحد 05 سبتمبر 2021 02:27 صباحاً
دماء وجثث على الطريق.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس السويس (صور)
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الأحد 05 سبتمبر 2021 02:27 صباحاً
حادث طريق السويس .. فريق النيابة ينتقل إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين (صور)
-
الأحد 05 سبتمبر 2021 02:13 صباحاً
لميس الحديدي تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز وإيمان الحصري
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الأحد 05 سبتمبر 2021 02:13 صباحاً
حادث طريق السويس .. ارتفاع عدد الوفيات إلى 12 شخصًا بينهم أطفال (صور)
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الأحد 05 سبتمبر 2021 02:13 صباحاً
المقاصة يعلن انتقال باسم مرسي إلى سيراميكا كليوباترا
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الأحد 05 سبتمبر 2021 02:13 صباحاً
محمد عادل: رامي ربيعة ضمن حسابات المقاولون العرب
-
الأحد 05 سبتمبر 2021 02:13 صباحاً
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عاجل.. مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات حتى مساء غد الخميس
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فيديو اليوم السابع
الأربعاء 25 أغسطس 2021 01:02 مساءً
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