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أعلن حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، تراجع ناديه، عن التعاقد مع حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال حسين السيد، في تصريحات إذاعية :«حسام حسن، كان ضمن اللاعبين الذين نرغب في التعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ولكن صرفنا النظر عن التعاقد معه».

وأشار: «ندرس إعارة بعض اللاعبين الشباب على رأسهم أسامة فيصل وحسام أشرف، بعض تلقيهم عروض من أندية الدوري الممتاز»، مؤكدًا:«سيتم حسم إعارة اللاعبين في نهاية الموسم».

وعن التجديد للمغربي أشرف بن شرقي، قال: «المفاوضات مع اللاعب وصلت لمراحل متقدمة، حيث يتبقى فقط بعض الأمور البسيطة»، موضحًا :«التجديد للاعب سيكون لمدة ثلاث سنوات مقبلة».

وكان الزمالك توج ببطولة الدوري الممتاز على حساب الاهلي للمرة الـ13 في تاريخه بعد تغلبه على الانتاج الحربي، بهدفين نظيفين، في الجولة الـ33 للدوري.