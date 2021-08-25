الجيزة: إزالة 27 بناء مخالف بـ7 أحياء ومدن

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نفذت أجهزة محافظة الجيزة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية عدد من الحملات إزالة التعديات بمواجهة أعمال البناء المخالف والتعدى على الأراضى الزراعية والأراضى أملاك الدولة.

وفى هذا الإطار تمكنت أجهزة مركز ومدينة أبوالنمرس من إزالة ٧ حالات بناء مخالف عبارة عن غرف على إجمالى مساحة ٧٥٠ م2 بمنطقة كوبرى عثمان بالحرانية بشبرامنت.

وقامت أجهزة مدينة الحوامدية بإيقاف أعمال بناء مخالف بمساكن سوق الخميس بقرية أم خنان عبارة عن تشوينات لإقامة مبانى، وإزالة غرفة بالبلوك الأبيض على مساحة 20م2 بمقابر منطقة والى.

كما نجحت أجهزة مركز ومدينة منشأة القناطر في ضبط 6 حالات بناء مخالف بقرية أبوغالب عبارة عن حوائط حاملة على مساحة 120 م2، والحالة الثانية أعمال بناء على مساحة 175 م2 والحالة الثالثة عبارة عن سور على مساحة 200 م2 والرابعة لأعمال بناء مخالف على مساحة 200 م2 أيضاً، والخامسة عبارة عن تشوينات لبناء على مساحة 60م2، والسادسة لغرفة على مساحة 12 م2، إلى جانب إزالة حالة بناء مخالف على مساحة 45 م2 بمنطقة المتحدة بقرية نكلا.

وفى البدرشين تم إزالة عدد 2 محل بالبلوك الأبيض بقرية أبورجوان قبلى و5 حالات بناء مخالف بقرى منشأة دهشور وأبوصير ومنشأة كاسب.

كما رصدت أجهزة مركز ومدينة الواحات البحرية حالة بناء مخالف عبارة عن سور من الحجر الجيرى على مساحة 130 م2 وإزاله أساس شقه من البلوك الجيري على مساحه ١٣٠م2 بقرية الحارة بالإضافة إلى إزالة سور مخالف بجوار نفق الطيران بحي الطالبية.

وفي مركز العياط تم إزالة حالة تعد بالبناء على أرض زراعية على مساحة 100م2 تقريبا بقرية بيدف في نطاق الوحدة المحلية بطهما كماتم إزالة حالة تعد بالبناء على أراضى الاصلاح الزراعى على مساحة 80م2 بقرية برويش بالوحدة المحلية ببرنشت.

كما شهد حي العجوزة إزالة عدد (٧) محلات تم إقامتهم بالمخالفة بدون ترخيص بشارع ترعة الزمر بأرض اللواء في إطار أعمال التوسعة والتطوير الجارية بالشارع.

وتمت أعمال الإزالة للحالات على الفور ومصادرة مواد وأدوات البناء وإيداعها مخازن المراكز والمدن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.