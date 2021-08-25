هاني الناظر يكشف سبب ظهور بقع زرقاء على الجسم بعد الاستيقاظ

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كشف الدكتور هاني الناظر سبب ظهور البقع أو الكدمات ذات اللون الأزرق أو الإسود، في الجسم بعد الاستيقاظ، وكيفية التعامل معه بشكل سليم.

وقال «الناظر» خلال تصريحات تلفزيونية، الأربعاء، إنه كثيرًا ما يتعرض الجسم لانفعالات أثناء النوم مما يؤدي لارتفاع ضغط الدم، مما يؤدي إلى نزيف بعض الشعيرات الدموية الدقيقة جدًا، وبالتالي تظهر الكدمات.

أضاف: «هذه الكدمات تكون خفيفة، ولا تعبر عن ظاهرة مرضية خطيرة»، مؤكدًا صحة ما يقال بشأن حدوث هذه الكدمات نتيجة الحزن، لذلك نصح بعدم النوم إذا كان الشخص يشعر بالضيق، بقدر الإمكان.

وعن سبب انتشارها بين النساء أكثر من الرجال، فأوضح: «غالبًا ما تنتشر هذه الظاهرة بين صاحبات الوزن الثقيل أكثر من النحيفات، لأن الوزن الزائد يضغط بشكل أكبر على الشعيرات الدموية».

تابع: «الأمر لا يدعو للقلق، إلا في حالة تكراره بشكل ملحوظ وانتشاره في الجسم مما يشير إلى بعض الأمراض التي تؤدي إلى ضعف جدار الأوعية الدموية والشعيرات، وهنا لا بد من الخضوع للفحوصات الطبية».