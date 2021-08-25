الجيزة : غلق وتشميع ٧ مصانع بدون ترخيص وكلبشة سيارات مخالفة

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كثفت محافظة الجيزة حملات رفع الإشغالات للتصدي لمظاهر الاهمال ورفع كافة التعديات الموجودة في نهر الطريق لعدم إعاقة الحركة المرورية وسير المشاه.

وقام حى بولاق الدكرور بشن حملة إشغالات مكبرة شملت شوارع كفر طهرمس والعشرين والملكه وأحمد حمدى وحرم الطريق الدائرى والتي أسفرت عن غلق وتشميع عدد ٧ مصانع مخالفات عديدة منها مزاولة نشاط بدون ترخيص وعدم توافر إجراءات الحمايه المدنيه مما يشكل خطرا على المواطنين.

كما تم ضبط عدد ٢٤ مركبه توك توك للسير عكس الإتجاه وإعاقة الحركة المرورية بالطريق ورفع عدد ٤٧ تروسيكل لباعه جائلين لإشغال الطريق العام بالاضافه إلى سيارة نصف نقل وحوالي ٢٠٣ حاله اشغال شملت ثلاجات واستاندات وسماعات وشنط وترولى وشمسيات وكرسى وصاروخ ومبرد هواء وقطاعة لانشون وقاعدة ماكينة خياطة وشانيور ومنشار وميزان وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قام الحي بالتعاون مع مديريات التموين والصحه والطب البيطرى وشرطة المرافق بتنفيذ حملة مكبرة والتي تم خلالها مراجعة المطاعم ومحلات الأغذية والتي أسفرت عن تحرير عدد ٣ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدد ٥ محاضر لمزاولة نشاط بدون ترخيص وعدد ٤ محاضر شهاده صحيه وذلك بمتابعه من عبدالله نور رئيس حي بولاق الدكرور .

كما استمرت حملات كلبشه السيارات المتعدية على الطريق العام بشارع خاتم المرسلين بحي العمرانية للانتظار الخاطئ لما لها من تاثير في إعاقة الحركة المرورية مع تحرير الغرامات المقررة على المخالفين.