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تحصين 500 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية في الإسكندريه

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تحصين 500 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية في الإسكندريه تحصين 500 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية في الإسكندريه

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تضافر جهود التنفيذيين والمختصين وجميع الأجهزة بالإسكندرية لتقديم الخدمة البيطرية المجانية التي تعمل على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في المحافظة وخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالقوافل البيطرية لعلاج مواشي صغار المربين مجانا، وتنمية الثروة الحيوانية وزيادة انتاج اللحوم الحمراء والالبان وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين.

وأوضح الدكتور يوسف شباط مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، أن إجمالي الحيوانات ( جاموس- ابقار- اغنام- ماعز) التي تم تحصينها خلال العالم الحالي ضد الأمراض الوبائية ( حمي القلاعية- حمي الوادي المتصدع- التسمم الدموي) حوالي 500 ألف حيوان، كما أن إجمالي الحيوانات المعالجة (ابقار- جاموس-اغنام وماعز- دواب) قد بلغت 12 ألف حيوان تقريبا، مضيفا بأن المديرية تقدم كافة أوجه الرعاية البيطرية والعلاج لرؤوس الماشية وتدريب الأطباء البيطريين على كل ما يستحدث من تقنيات في التشخيص والعلاج وتدريب العمال والفنيين المعاونين للأطباء البيطريين.

المصرى اليوم

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