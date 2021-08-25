استأنف جلسات محاكمة 11 شخصا بتهمة التنقيب الأثري غرب سمالوط في المنيا

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استأنفت الأربعاء، محكمة جنايات المنيا، جلسات محاكمة 11 شخصا بتهمة القيام بأعمال حفريات غير شرعية، والتنقيب عن الآثار بمنطقة غرب سمالوط، شمال المنيا.

استعرضت هيئة المحكمة، رئاسة المستشار خالد عبدالغفار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حسام حمزة، وأسامة على فرج، وأمانة سر على حسن ومحمد مصطفي هارون، قرار الإحالة المتعلق بالاتهامات الموجه للمتهمين والمتعلقة بالقيام بإعمال حفريات والتنقيب عن الآثار بمنطقة غرب سمالوط .

كان المستشار أبوألوفا عيسي، المحامي العام، لنيابيات شمال المنيا، قد أحال المتهمين في القضية رقم 372 لسنه 2021، والمقيدة برقم 371 لسنه 2021 كلي شمال المنيا، والتي تضم 11 متهم، بينهم هارب والآخرين مفرج عنهم .