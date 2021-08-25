"التعاون الإسلامي" تُندد بمحاولة الحوثي استهداف "الخميس" بمفخخة مسيرة

★ ★ ★ ★ ★

"العثيمين" يدعو المجتمع الدولي إلى مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات

ندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأشد العبارات، المحاولة الجديدة لمليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة (مفخخة).

وأشاد، في الوقت ذاته، بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية التي تَمكّنت من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.

وجدد الأمين العام دعوته للمجتمع الدولي، إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة من قِبَل مليشيا الحوثي والموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد "العثيمين" تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة للتعامل مع ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.