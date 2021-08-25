«الزلاط»: اعتماد عقود 44 مصنعا جديدا بمناطق المطور الصناعي في السادات والعاشر وأكتوبر

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قال اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة اعتمدت خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري 44 عقداً مع مستثمرين داخل مناطق المطور الصناعي لإقامة مصانع جديدة بمساحة إجمالية تبلغ 332 ألف متر مربع، بواقع 21 مشروع بالسادات و16 مشروع بالسادس من أكتوبر و7 مشروعات بالعاشر من رمضان.

وأشار «الزلاط»، أنه فيما يتعلق بموقف الـ 17 مجمع صناعي التي تنشئها الهيئة خلال المرحلة الحالية فقد تم تخصيص وتشغيل 4 مجمعات صناعية بالسادات وبورسعيد وبدر ومرغم 1، حيث تم تخصيص 277 وحدة بمجمع السادات، كما تم تخصيص 117 وحدة بمجمع جنوب الرسوة ببورسعيد وتم تخصيص كافة وحدات مجمع بدر بالكامل باجمالي 87 وحدة كما تم تخصيص 233 وحدة بمجمع مرغم 1.

وأضاف، أنه فيما يخص الـ 7 مجمعات صناعية المطروحة خلال شهر أكتوبر الماضي بإجمالي 1657 وحدة فقد تم تخصيص وتسليم 181 وحدة بمجمع مرغم 2 بالاسكندرية والمتخصص في الصناعات البلاستيكية وتخصيص 62 وحدة بمجمع الغردقة بمحافظة البحر الاحمر والمتخصص في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء الديكورية والمنسوجات والملابس الجاهزة، كما تم تخصيص 265 وحدة بمجمع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية والمتخصص في مجالات المفروشات والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والهندسية.

ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى أنه تم أيضاً تخصيص 42 وحدة بمجمع البغدادي بمحافظة الأقصر والمتخصص في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء الديكورية والمفروشات والملابس الجاهزة، كما تم تخصيص 44 وحدة بمجمع المطاهرة بمحافظة المنيا والمتخصص في مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية وتم تخصيص 48 وحدة بمجمع غرب جرجا بمحافظة سوهاج والمتخصص في الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، وأيضاً تخصيص 137 وحدة بمجمع بياض العرب بمحافظة بني سويف والمتخصص في مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والمعدنية، وجاري حالياً إستكمال تخصيص باقى الوحدات في المجمعات الـ7 وإتخاذ إجراءات التشغيل وبدء الإنتاج للوحدات التي تم تخصيصها بالفعل .

وفيما يتعلق بالـ (6) مجمعات صناعية الجديدة أوضح «الزلاط»، أنه يجري حالياً الانتهاء من تنفيذ مجمع الجنينة والشباك بمحافظة أسوان بإجمالي 308 وحدة، كما يجري الانتهاء من تنفيذ مجمع عرب العوامر بأسيوط بإجمالي 272 وحدة، وكذا تنفيذ مجمعي الفيوم الجديدة بإجمالي 692 وحدة، بالاضافة إلى تنفيذ مجمع حوش عيسي بمحافظة البحيرة بإجمالى 864 وحدة، فضلاً عن تنفيذ مجمع هو بمحافظة قنا بإجمالى 420 وحدة .

وحول جهود الهيئة الخاصة بترفيق الأراضى الصناعية اشار رئيس الهيئة انه جاري الإنتهاء من منطقة جنوب الرسوة ببورسعيد والبالغ مساحتها 356 فدان كما يجرى الإنتهاء من أعمال ترفيق المنطقة الصناعية بقوسينا بمحافظة المنوفية والبالغ مساحتها 102 فدان كما تم الإنتهاء من ترفيق المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان بالكامل.