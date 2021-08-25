وزير البترول يشهد توقيع عقد تأسيس شركة الميثانول والبتروكيماويات

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شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بحضور المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى، توقيع اتفاقية المساهمين لتأسيس شركة «مصر للميثانول والبتروكيماويات» لإنتاج الميثانول والأمونيا والبتروكيماويات وغيرها بين شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية وشركة حلوان للأسمدة وشركة الأهلى كابيتال القابضة.

وقع الاتفاقية الكيميائى سعد أبوالمعاطى رئيس شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية والمهندس حسن عبدالعليم رئيس شركة حلوان للأسمدة وکریم سعادة العضو المنتدب لشركة الأهلى كابيتال القابضة.

ويهدف المشروع إلى سد احتياجات السوق المحلى من الميثانول ومشتقاته وتصدير الفائض للخارج، ويتوزع هيكل ملكية الشركة الجديدة بين شركة أبوقير للأسمدة وشركة حلوان للأسمدة بنسبة %35 لكل منهما، وشركة الأهلى كابيتال القابضة الذراع الاستثمارى للبنك الأهلى المصرى بنسبة 30%، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع حوالى 6ر1 مليار دولار وبطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن ميثانول و400 ألف طن أمونيا سنوياً ومن المخطط إقامة المشروع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة والتى تعطى المشروع أفضلية تنافسية نظراً للميزات الاقتصادية العديدة التي تمنحها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتشجيع وجذب الاستثمارات.

وصرح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بأن هذا المشروع الحيوى يعد إضافة جديدة لصناعة البتروكيماويات المصرية التي تعمل باستمرار على تعظيم القيمة المضافة لثروات مصر الطبيعية في ظل التقدم الذي حققته مصر برعاية القيادة السياسية في مجال الطاقة والبتروكيماويات واكتشافات الغاز الطبيعى والتى انعكست آثارها بقوة على القطاعات الاقتصادية والخدمية، كما أكد الوزير على التعاون المثمر بين الوزارة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأهلى والتي تسفر باستمرار عن نتائج متميزة تخدم الاقتصاد الوطنى وتحقق أهداف الهيئة الاقتصادية من الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

وأوضح المساهمون أن هذا المشروع تم دراسته بعناية وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم أجمع جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم إسناد إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والتسويقية للمشروع إلى واحد من أكبر بيوت الخبرة في هذا المجال وقد أكدت نتائج الدراسة التي تمت جدوى المشروع من الناحية الاقتصادية والتسويقية.

وأشار الكيميائى سعد أبوالمعاطى أن المشروع الذي يقام على مرحلتين حصل على الموافقات اللازمة سواء من حيث تخصيص الأرض أو توفير الكميات اللازمة من الغاز الطبيعى، مشيداً بالدعم الذي تلقاه مشروعات البتروكيماويات من الدولة، والدعم المستمر من وزارة البترول والثروة المعدنية لمختلف مشروعات شركة أبوقير للأسمدة وشراكتها المثمرة مع قطاع البترول.