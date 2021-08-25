الملا: تكليفات رئاسية بزيادة خدمات تحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعي

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افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية محطة تموين السيارات بالوقود بمنطقة المكس بالاسكندرية بعد تطويرها واضافة خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى اليها تلبية لإحتياجات مستخدمى السيارات العاملة بالغاز.

واوضح المهندس طارق الملا عقب الافتتاح أن المحطة التي تتبع شركتى التعاون للبترول وكارجاس تأتي في اطار برنامج الوزارة لتحقيق الانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى والذي يتم من خلاله تطوير محطات الوقود الحالية واتاحة تقديم خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعى من خلالها، تنفيذا للمبادرة القومية التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم استخدام الغاز الطبيعى كوقود اقتصادى ونظيف، لافتا إلى ان تطوير المحطة التي تقع قبالة ميناء الأسكندرية يهدف كذلك لمواكبة التطوير والتوسع الحالى الذي يشهده الميناء وتقديم خدمات متميزة تلبى الاحتياجات الناتجة عن التطور المستمر بالميناء .

وأضاف الملا أن التكليفات الرئاسية بزيادة اعداد المحطات المقدمة لخدمات الغاز الطبيعى للسيارات تهدف إلى تيسير هذه الخدمات على المواطنين وضمان تحقيق اعلي استفادة ممكنة لمستخدمى هذا النوع من الوقود، مشيرا إلى ان الوزارة تواصل تنفيذ التكليفات الرئاسية من خلال برنامجها لاقامة محطات جديدة تقدم خدمات الغاز الطبيعى أو تطوير محطات الوقود الحالية لتوفر تلك الخدمة للمواطن لتقديم خدمة متكاملة وبما يمثل حلا عمليا لتحقيق انتشار سريع لمحطات وخدمات التموين بالغاز الطبيعى للسيارات.

واضاف الملا أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح وتشغيل المزيد من المحطات الجديدة استكمالا للبرنامج الحالى للوزارة للوصول بعدد المحطات المقدمة للخدمة إلى ١٠٠٠ محطة على مستوى الجمهورية، مشيدا بجهود شركات قطاع البترول القائمة على تنفيذ تلك المنظومة بسرعة وكفاءة.

وقام الوزير بجولة داخل المحطة لمتابعة سير العمل في تقديم الخدمات للجمهور، وشدد خلالها على الاستمرار في التأكد من تطبيق اجراءات السلامة والامن الصناعي بأعلي درجات الالتزام ووفقا للمعايير المعتمدة

ثم استمع الملا إلى شرح من المهندس حسانين محمد رئيس شركة كارجاس الذي اوضح انه تم تشغيل المحطة في إطار خطة الانتشار السريع للخدمة من خلال اضافتها بمحطة شركة التعاون للبترول في إطار شراكة قائمة لزيادة اعداد المحطات، موضحا ان المحطة مؤهلة لتموين ٨٥٠ سيارة يوميا بالغاز الطبيعى بواسطة نقطتى شحن وتموين وتصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى ١٢ ألف متر مكعب غاز يوميا.

واضاف ان كارجاس تعمل على مضاعفة عدد محطاتها بالاسكندرية، حيث تستهدف تشغيل ١١ محطة جديدة لخدمة مناطق المحافظة والتى تم تشغيل ٤ محطات منها بالفعل وجارى الإعداد لتشغيل ٧ محطات أخرى قبل نهاية العام الحالي.

واوضح المهندس ايمن نجيب رئيس شركة التعاون للبترول ان المحطة تم تطويرها بالكامل وتجديدها وتتكون من ٦ خزانات بسعة ١٧٥٠٠ لتر من الوقود السائل وتتيح تقديم خدمة تموين السيارات بالبنزين ٨٠ و٩٢ والسولار اضافة إلى الغاز الطبيعى الذي تم ادخاله كخدمة جديدة إلى المحطة من خلال شركة كارجاس، كما تقدم خدمة الزيوت التي تحمل العلامة التجارية لشركة التعاون للبترول.

حضر الافتتاح المهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية وقيادات شركتي كارجاس والتعاون للبترول.