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8 سبتمبر .. إطلاق النسخة الأولى من منتدى للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي

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8 سبتمبر .. إطلاق النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي 8 سبتمبر .. إطلاق النسخة الأولى من منتدى للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي

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تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح ، تطلق وزارة التعاون الدولي، يومي الثامن والتاسع من سبتمبر المقبل النسخة الأولى من «منتدى للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي- Egypt-ICF» والذي يعقد تحت شعار شراكات لتحقيق التنمية المستدامة- بمشاركة دولية وإقليمية رفيعة المستوى.

وذكرت وزارة التعاون الدولي في بيان لها اليوم إن المنتدى- الذي سيجمع بين الحضور الفعلي والمشاركة الافتراضية – يشارك فيه عدد من كبرى مؤسسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية منها، الأمم المتحدة، مجموعة البنك الدولي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى حضور عدد من الوزراء وصانعي السياسات من قارة أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى رؤساء مؤسسات التمويل الدولية، وممثلي شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، ومراكز الأبحاث الدولية والإقليمية. وتتضمن فعاليات المنتدى برنامج ثري من المناقشات وورش العمل وتستمر على مدار يومين.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إنه لأول مرة يتم إطلاق أجندة دولية للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي من دولة وهي جمهورية مصر العربية، وهو ما يعكس مكانة مصر إقليمياً وعالمياً ودورها الريادي في ملف التعاون الدولي.

وأكدت أن تنظيم مصر لهذا المنتدى يعكس إيمان القيادة السياسية في مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية توحيد جهود الدول وتوجيه التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للشعوب، خاصة في الاقتصادات الناشئة والنامية، مع التركيز على قارة أفريقيا، التي تمثل العمق الاستراتيجي لجمهورية مصر العربية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن أهم ما يميز منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي أنه سيشكل فرصة لطرح ومناقشة وجهات نظر الدول في الشراكات لتحقيق التنمية المستدامة، مما يعطي فرصة لتشارك الأفكار بين الدول من جانب وبين مؤسسات التمويل وشركاء التنمية من جانب آخر.

المصرى اليوم

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