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فيلم «200 جنيه» يدخل المنافسات على شباك التذاكر السينمائي اليوم

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فيلم «200 جنيه» يدخل المنافسات على شباك التذاكر السينمائي اليوم فيلم «200 جنيه» يدخل المنافسات على شباك التذاكر السينمائي اليوم

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تستقبل السينمات اليوم، فيلم«200 جنيه»، بعدما احتفل نجومه وصناعه أمس بالعرض الخاص في إحدى سينمات ٦ أكتوبر وذلك بحضور عدد من أبطال الفيلم، بينهم، ليلي علوي إسعاد يونس وصابرين واحمد السعدني وهاني رمزي وحرمه وأحمد رزق ومي سليم ودينا فؤاد وغادة عادل وسليمان عيد، والمنتجين محمد عبدالحميد ووائل على وأحمد عبدالعاطي.

فيلم «200 جنيه»، تدور أحداثه في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

«200 جنيه»، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلي علوي ،أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد ، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

المصرى اليوم

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