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كشف الفنان محمد محمود عبدالعزيز، مفاجأة أعدّتها خطيبته بمناسبة يوم ميلاده، للاحتفال مع المقربين والأصدقاء.

وقال مُعلقًا على المفاجأة عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام»: «خطيبتى عملتلي مفاجأة عشان عيد ميلادي وبرغم أننا متفقين من أول يوم أننا مش هنفاجئ بعض بأي حاجه بس هي كانت عايزه تفرحني بأي طريقة وجمعتلي اصحابي وحبايبي اللى بجد عايز أشكرهم جدا واحد واحد وواحدة واحدة بجد».

وتابع: «مش عارف أقولكم ولا أشرحلكم وجودكم فرحني إزاي ووالله ما كنت عايزكم تروحوا، المهم إن أنا من يومين حسيت إحساس أقرب إلى اليقين أنها بتحضر لحاجه وقررت جوايا أن لو طلع احساسى صح أنا كمان لازم أفاجئها وفىي نفس اليوم».

وردا على مفاجأتها خلال مقطع فيديو نشره، ويقول لها: «ميرسي على كل حاجه أنتي غيرتي القانون وعملتي مفاجأة فأنا معملتش حاجه من وقت ما اتخطبنا عشان كورونا»، وقدم لها خاتم ليضعه في يدها أمام الجميع واحتفل مع الأصدقاء والحضور في عيد الميلاد بخطبتهما.