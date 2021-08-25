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صرف مقررات تموينية في الإسكندرية بقيمة 145 مليون جنيه في أغسطس

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صرف مقررات تموينية في الإسكندرية بقيمة 145 مليون جنيه في أغسطس صرف مقررات تموينية في الإسكندرية بقيمة 145 مليون جنيه في أغسطس

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أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على أهمية تضافر جهود جميع الجهات المختصة بالإسكندرية، لتوفير كافة احتياجات المواطنين وخاصة من السلع الأساسية، مشيرا إلى أن وزارة قامت بضخ كميات كافية من السلع التموينية الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية بمدينة الثغر لسد احتياجات المواطنين.

أوضح محمد سعد الله، مدير مديرية التموين بالمحافظة، أن نسبة السلع الأساسية خلال شهر أغسطس الجاري المنصرفة للمواطنين على بطاقات التموين بلغت 95%، بإجمالي دعم يصل إلى 145 مليون جنية تقريبا، مشيرا إلى توفر كافة السلع التي تلبي احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم التي يصل عدد المستفيدين بها إلى 3.5 مليون مواطن تقريبا.

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين الجهات التنفيذية والمعنية بالمحافظة لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المواد الغذائية، وتوفير كافة السلع الاساسية بكميات تتناسب مع احتياجات المواطنين وبأسعار في متناول الجميع.

صرف مقررات تموينية في الاسكندرية بقيمة 145 مليون جنية في اغسطس
صرف مقررات تموينية في الاسكندرية بقيمة 145 مليون جنية في اغسطس
صرف مقررات تموينية في الاسكندرية بقيمة 145 مليون جنية في اغسطس
صرف مقررات تموينية في الاسكندرية بقيمة 145 مليون جنية في اغسطس
صرف مقررات تموينية في الاسكندرية بقيمة 145 مليون جنية في اغسطس
صرف مقررات تموينية في الاسكندرية بقيمة 145 مليون جنية في اغسطس
صرف مقررات تموينية في الاسكندرية بقيمة 145 مليون جنية في اغسطس

المصرى اليوم

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