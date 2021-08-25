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تصرف مفاجئ من نجل محمود عبد العزيز مع خطيبته : «خلينا نلعب لعبة الخواجة» (

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تصرف مفاجئ من نجل محمود عبد العزيز مع خطيبته : «خلينا نلعب لعبة الخواجة» (فيديو تصرف مفاجئ من نجل محمود عبد العزيز مع خطيبته : «خلينا نلعب لعبة الخواجة» (

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قال الفنان محمد محمود عبدالعزيز أنه تفاجئ من خطيبته باحتفالها بعيد ميلاده، وشارك عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، مقطع ، ظهر فيه وهو يقدم «خاتم الزواج»، ردا على مفاجئتها له، لخطيبته مازحا: «أنا متجوز خواجة..خلينا نلعب لعبة الخواجة..احنا معملناش خطوبة بسبب كورونا والحاجات دي».

وجثى عبدالعزيز على ركبتيه لينحني ويقدم خاتم الزواج لخطيبته، وعلق: «خطيبتى عملتلى مفاجأة عشان عيد ميلادى وبرغم إننا متفقين من أول يوم إننا مش هانفاجئ بعض بأى حاجة بس هي كانت عايزة تفرحنى بأى طريقة وجمعتلى أصحابى وحبايبى اللى بجد عايز أشكرهم جدا واحد واحد وواحدة واحدة بجد مش عارف أقولكم ولا أشرحلكم وجودكم فرحنى إزاى ووالله ما كنت عايزكم تروحوا».

وتابع: «المهم بقا إن أنا من يومين حسيت إحساس أقرب إلى اليقين انها بتحضر لحاجة وقررت جوايا إن لو طلع إحساسى صح أنا كمان لازم أفاجئها وفى نفس اليوم وده كان ردى على مفاجئتها، اسألكم الفاتحة والدعاء لابويا ولكل من رحلوا عنا».

وفي يناير من عام 2019، أعلن محمد محمود عبدالعزيز ارتباطه، وذلك من أمام قبر والده النجم الراحل محمود عبدالعزيز، حيث نشر على حساباته بالسوشيال ميديا صورة تجمعه بخطيبته أمام قبر «الساحر» وصورة أيضًا لدبل الخطوبة.

المصرى اليوم

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