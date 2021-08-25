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لإعداد كوادر شبابية.. الجيزة تنظم جلسة لبرلمانى الطلائع والشباب

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لإعداد كوادر شبابية.. الجيزة تنظم جلسة لبرلمانى الطلائع والشباب لإعداد كوادر شبابية.. الجيزة تنظم جلسة لبرلمانى الطلائع والشباب

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نظمت محافظة الجيزة بالتعاون مع إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة جلسة للفائزين فى الانتخابات الإلكترونية لبرلمانى الطلائع الشباب.

شهد إبراهيم الشهابى نائب المحافظ للمراكز والمدن فعاليات الجلسة. وأكد على رؤية الدولة فى تقلد الشباب للمناصب القيادية فى مختلف المجالات والعمل على ثقل مواهبهم ومنحهم الفرصه فى الانغماس فى الحياه العملية لتكوين كوادر قادرة على حمل لواء الوطن فى مختلف القطاعات.

وخلال جلسة المحاكاة قام النائب بالتطرق إلى دور المحافظة فى التعامل مع عدد من الملفات فى قطاعات النظافة والتعليم والصحة والاشغالات والتعامل مع ملف لاعطاء الشباب نموذج عملى لكيفية التعامل مع المشاكل والأزمات وإدارة الملفات السياسية.

وفى نهاية الجلسة حرص الشهابى على تقديم الشكر للشباب ومشددا عليهم على ضرورة ممارسة الحياة السياسية من خلال الشارع والتواصل مع المواطنين واكتساب مهاراة تقديم الحلول للسلطة التنفيذية متمنياً لهم كل توفيق فيما هو قادم.

وتم خلال الجلسة التى كانت عبارة عن نموذج لمحاكاة جلسات مجلس النواب عبر لجانه المختلفة وتقديم الاعضاء لطلبات الاحاطه لممثلة والرد عليها.

المصرى اليوم

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