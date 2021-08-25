«القباج» تعد صيادين البرلس بحل مشاكلهم ضمن «تكافل وكرامة»

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أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم حل مشكلات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، للصائدات في مركز البرلس.

أشارت الوزيرة إلى أنه سيتم شراء السجاد الذي لم يتم تسويقة، في منطقة البرلس والذي انتجته الأسر المنتجة، وستقوم الوزارة بشراء السجاد، مباشرة من المنتجين وتقوم الوزارة بتسويقة، بعد كشف تفاصيل أسباب عدم تسويق السجاد سواء عيوب الصناعة أو عدم جودته.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «بر أمان» لرعاية صغار الصيادين، والتي يستفيد منها 7416 صيادا يعملون ببحيرات البرلس والمرة والتمساح، ويتعاون في تنفيذها صندوق «تحيا مصر» والهيئة العامة للثروة السمكية والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك. واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة العامة للثروة السمكية اليوم.