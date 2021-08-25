مطالب برلمانية بسرعة تنفيذ مقار البرلمان بتصميمات حضارية عريقة

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طالب محمد عبدالحميد عضو مجلس النواب، بسرعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فيما يتعلق بالتصميمات الهندسية والأعمال الفنية بساحة الشعب والنصب التذكاري وحديقة الشعب، ومقار مجلسي النواب والشيوخ، بالعاصمة الادارية الجديدة، والتأكيد على أن تتسم التصميمات الهندسية والفنية الداخلية لتلك المؤسسات بالعراقة والإرث الحضاري لمصر ولتعكس دورها الدستوري كأحد أركان السلطات الأساسية بالدولة.

ولفت النائب في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتفاصيل الخاصة بمشروعات العاصمة الادارية الجديدة لمصر، مؤكداً أهمية هذا المشروع القومى العملاق بإنشاء عاصمة ادارية جديدة على أعلى مستوى من التصميمات.

وقال النائب إنه بعد انتهاء هذا المشروع ونقل مختلف مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية وغيرها فإن ظاهرة التكدس السكانى والمرورى داخل القاهرة الكبرى سوف تختفى.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد عقد اجتماعاً مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء أمجد رمضان بالمكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري، والدكتورة رانيا نخيل استشاري الجرافيك بكلية الفنون التطبيقية لمتابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.