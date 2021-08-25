أخبار عاجلة

وزيرة الثقافة تشهد عرض المظ وسي عبده.. وتؤكد: فن المسرح أحد وسائل توثيق تاريخ المبدعين -
يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو) -
«التهرب الجمركي بالأقصر» تضبط كمية من السجائر الأجنبية الغير خالصة الضرائب والرسوم -
أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائي دجلة -
شيرين رضا عن عفش العروس هذه الأيام : فشخرة كدابة .. ومهري كان 25 قرشا -
كشف ملابسات تغيب سيدة عن منزل الزوجية في القليوبية (تفاصيل) -
بسبب كسر ماسورة صرف بالقاهرة الجديدة .. السيارات تسبح في المياه (صور) -
محمود علاء عن «القاضية ممكن»: «كذبة واتصدقت» -
الارتفاع يتواصل في الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليومي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مطالب برلمانية بسرعة تنفيذ مقار البرلمان بتصميمات حضارية عريقة

Print
مطالب برلمانية بسرعة تنفيذ مقار البرلمان بتصميمات حضارية عريقة مطالب برلمانية بسرعة تنفيذ مقار البرلمان بتصميمات حضارية عريقة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب محمد عبدالحميد عضو مجلس النواب، بسرعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فيما يتعلق بالتصميمات الهندسية والأعمال الفنية بساحة الشعب والنصب التذكاري وحديقة الشعب، ومقار مجلسي النواب والشيوخ، بالعاصمة الادارية الجديدة، والتأكيد على أن تتسم التصميمات الهندسية والفنية الداخلية لتلك المؤسسات بالعراقة والإرث الحضاري لمصر ولتعكس دورها الدستوري كأحد أركان السلطات الأساسية بالدولة.

ولفت النائب في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، اهتمام الرئيس عبدالفتاح بالتفاصيل الخاصة بمشروعات العاصمة الادارية الجديدة لمصر، مؤكداً أهمية هذا المشروع القومى العملاق بإنشاء عاصمة ادارية جديدة على أعلى مستوى من التصميمات.

وقال النائب إنه بعد انتهاء هذا المشروع ونقل مختلف مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية وغيرها فإن ظاهرة التكدس السكانى والمرورى داخل القاهرة الكبرى سوف تختفى.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد عقد اجتماعاً مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء أمجد رمضان بالمكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري، والدكتورة رانيا نخيل استشاري الجرافيك بكلية الفنون التطبيقية لمتابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تهاني الجبالي تشيد بمبادرة الرئيس السيسي عن الوعي: يجب أن تتحول إلى واقع

تهاني الجبالي تشيد بمبادرة الرئيس السيسي عن الوعي: يجب أن تتحول إلى واقع

أحمد نوار يطالب بتشكيل لجنة وطنية لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي بشأن الوعي

أحمد نوار يطالب بتشكيل لجنة وطنية لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي بشأن الوعي

التشكيلية أميمة السيسي تحتفي بالمرأة المصرية في «السنيورة.. بنت بلادي»

التشكيلية أميمة السيسي تحتفي بالمرأة المصرية في «السنيورة.. بنت بلادي»

الملك والسيسي يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة

الملك والسيسي يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة