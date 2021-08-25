تعيين 9 وكلاء جدد في 7 كليات بجامعة الإسكندرية

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اصدر الدكتور عبدالعزيز قنصوة رىئيس جامعة الاسكندرية قرارات بتعيين 9 وكلاء جدد في 7 كليات هي الزراعة والمعهد العالى للصحة العامة وطب الأسنان ومعهد البحوث الطبية والفنون الجميلة وزراعة سابا باشا والتربية النوعية.

وشملت القرارات تعيين الدكتور هشام عبدالرازق محمود صالح الأستاذ بقسم الخضر بكلية الزراعة وكيلاً للكلية للدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات والدكتور أحمد محمد مهدى عبدالجواد بدار الأستاذ بقسم علوم الأراضى والمياه بكلية الزراعة وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات وتعيين الدكتورة نسرين أحمد محمد النمر الأستاذ بقسم الوبائيات بالمعهد العالى للصحة العامة وكيلاً للمعهد للدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات وتعيين الدكتورة انجى محمد على أحمد الغيطانى الأستاذ بقسم صحة المناطق الحارة بالمعهد العالى للصحة العامة وكيلاً للمعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات.

كما شملت القرارات تعيين الدكتورة نادية مسعد مصطفى الحارونى الأستاذ بقسم تقويم الأسنان بكلية طب الأسنان وكيلاً للكلية للدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات وتعيين الدكتورة أمانى إبراهيم يوسف الأستاذ بقسم الكيمياء الطبية التطبيقية بمعهد البحوث الطبية وكيلاً للمعهد للدراسات العليا والبحوث ولحين بلوغها سن الإحالة للمعاش وتعيين الدكتور محمد حسن محمد عبدالمنعم كشك الأستاذ بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات وتعيين الدكتور إسلام إبراهيم أحمد أبوالسعود الأستاذ بقسم الأراضى والكيمياء الزراعية بكلية الزراعة سابا باشا وكيلاً للكلية للدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات وتعيين الدكتورة سلوى حسن باشا الأستاذ بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية وكيلاً للكلية للدراسات العليا والبحوث وذلك لمدة ثلاث سنوات.