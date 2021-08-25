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ضبط أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة بحوزة عاطل في كفر الشيخ

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ضبط أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة بحوزة عاطل في كفر الشيخ ضبط أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة بحوزة عاطل في كفر الشيخ

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ضبطت أجهزة الأمن، الأربعاء، أحد الأشخاص بكفر الشيخ، لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة، بقصد الاتجار.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، قيام أحد الأشخاص «عاطل» له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق بكفرالشيخ، بالاتجار في المواد المخدرة، مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه بمحيط مسكنه بدائرة القسم وبحوزته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية وكمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

المصرى اليوم

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