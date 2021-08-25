ضبط 362 طربة حشيش مع 6 عناصر إجرامية في الإسكندرية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبمشاركة قطاع الأمن المركزى وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة من رصد نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بكميات كبيرة ، متخذين من دوائر أقسام شرطة برج العرب والعامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط 350 طربة لمخدر الحشيش وزنت 35 كيلو جرام ومبلغ مالى و5 هواتف محمولة مع 5 أشخاص ، لـ 3 منهم معلومات جنائية) وذلك حال إستقلالهم عدد 3 سيارات بالإسكندرية.

كماضبطت 10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية ، وذلك حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، ضبط 2 طربة لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام ومبلغ مالى 2 هاتف محمول مع أحد الأشخاص بالإسكندرية) وذلك حال تواجده بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليوني و550 ألف جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها .