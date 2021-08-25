ضبط هيروين وذهب ومبالغ مالية فى حملة ب"السلام ومصر القديمة والزاوية الحمراء

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قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى ومديرية أمن القاهرة من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر أقسام شرطة (مصر القديمة – أول السلام – الزاوية الحمراء) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (12 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرام – مبالغ مالية " عملات محلية وأجنبية" – كمية من المشغولات الذهبية – هاتف محمول) بحوزة أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية فى مصر القديمة وذلك حال إستقلاله إحدى السيارات ، وقيامه بالإشتراك مع شقيقه بالإتجار فى المواد المخدرة.

كما تم ضبط (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان السلام )وذلك حال إستقلاله دراجة نارية"بدون لوحات" .

وضبط (كمية من مخدر الهيروين– كمية من مخدر البودر– مبلغ مالى – هاتف محمول - ميزان) بحوزة مسجل بالزاوية وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 550 الف جنيه .