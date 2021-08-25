أخبار عاجلة

وزيرة الثقافة تشهد عرض المظ وسي عبده.. وتؤكد: فن المسرح أحد وسائل توثيق تاريخ المبدعين -
يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو) -
«التهرب الجمركي بالأقصر» تضبط كمية من السجائر الأجنبية الغير خالصة الضرائب والرسوم -
أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائي دجلة -
شيرين رضا عن عفش العروس هذه الأيام : فشخرة كدابة .. ومهري كان 25 قرشا -
كشف ملابسات تغيب سيدة عن منزل الزوجية في القليوبية (تفاصيل) -
بسبب كسر ماسورة صرف بالقاهرة الجديدة .. السيارات تسبح في المياه (صور) -
محمود علاء عن «القاضية ممكن»: «كذبة واتصدقت» -
الارتفاع يتواصل في الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليومي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

ضبط هيروين وذهب ومبالغ مالية فى حملة ب"السلام ومصر القديمة والزاوية الحمراء

Print
ضبط هيروين وذهب ومبالغ مالية فى حملة ب"السلام ومصر القديمة والزاوية الحمراء ضبط هيروين وذهب ومبالغ مالية فى حملة ب"السلام ومصر القديمة والزاوية الحمراء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى ومديرية أمن القاهرة من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر أقسام شرطة ( القديمة – أول السلام – الزاوية الحمراء) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (12 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرام – مبالغ مالية " عملات محلية وأجنبية" – كمية من المشغولات الذهبية – هاتف محمول) بحوزة أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية فى مصر القديمة وذلك حال إستقلاله إحدى السيارات ، وقيامه بالإشتراك مع شقيقه بالإتجار فى المواد المخدرة.

كما تم ضبط (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان السلام )وذلك حال إستقلاله دراجة نارية"بدون لوحات" .

وضبط (كمية من مخدر الهيروين– كمية من مخدر البودر– مبلغ مالى – هاتف محمول - ميزان) بحوزة مسجل بالزاوية وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 550 الف جنيه .

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السعودية تعلن عودة رحلات الركاب البحرية مع مصر (تعرف على الضوابط)

السعودية تعلن عودة رحلات الركاب البحرية مع مصر (تعرف على الضوابط)

«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

حفل توقيع «أوضتين وسارة» في مكتبة مصر الجديدة الجمعة

حفل توقيع «أوضتين وسارة» في مكتبة مصر الجديدة الجمعة

مصر تعزي أمريكا في ضحايا إعصار آيدا: متضامنون معكم في هذا المصاب الأليم

مصر تعزي أمريكا في ضحايا إعصار آيدا: متضامنون معكم في هذا المصاب الأليم