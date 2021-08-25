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ضبط عناصر تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في دمياط

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ضبط عناصر تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في دمياط ضبط عناصر تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في دمياط

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تمكنت أجهزة الأمن، الأربعاء، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بدمياط، تخصص في سرقة الدراجات النارية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، قيام 5 عاطلين، لـ4 منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول دمياط، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب «توصيل الأسلاك».

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطهم وبحوزتهم سلاح أبيض «مطواة» وقصافة ومبلغ مالي، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي، وأضافوا بارتكابهم 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب بدائرة قسمي شرطة أول وثان دمياط، وأرشدوا عن المسروقات.

المصرى اليوم

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