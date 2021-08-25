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الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية في تفعيلا لمبادرة «حياة كريمة»

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الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية في تفعيلا لمبادرة «حياة كريمة» الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية في تفعيلا لمبادرة «حياة كريمة»

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وجهت وزارة الداخلية، قافلة خدمية وإنسانية بنطاق محافظة أسوان في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك إستمرار لتفعيل مبادرة كلنا واحد – معك في قريتك.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاربعاء: «في ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين»

وأضافت: «إستمراراً لتفعيل مبادرة «كلنا واحد.. معك في قريتك» تحت رعاية رئيس الجمهورية- قامت وزارة الداخلية بتنظيم قافلة خدمية وإنسانية بمشاركة قطاعات الوزارة المعنية لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين، إستهدفت قرى (خور أبوصبيرة – الملائطة أبوالريش- الكرامة – الحكمة) بنطاق محافظة (أسوان)، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية «مواد غذائية متنوعة» بالمجان على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من المستجد»

وقد لاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

المصرى اليوم

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