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«يويفا» يكرم مسعفي الدنماركى كريستيان إريكسن

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«يويفا» يكرم مسعفي الدنماركى كريستيان إريكسن «يويفا» يكرم مسعفي الدنماركى كريستيان إريكسن

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ذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، أن الفريق الطبي، الذي أنقذ حياة كريستيان إريكسن، لاعب الدنماركي، في بطولة أمم أوروبا يورو 2020، وسيمون كاير، قائد المنتخب، سيحصلون على جائزة رئيس يويفا لعام 2021.

وانهار إريكسن في الملعب، خلال المباراة الافتتاحية للمنتخب الدنماركي في البطولة أمام المنتخب الفنلندي، يوم 12 يونيو الماضي، وتعرض اللاعب لسكتة قلبية، وتم إنعاشه من قبل الفريق الطبي.

وعلى الفور، بادر كاير بوضع إيركسن في وضع التعافي، وبدأ في إنعاشه، وطلب من زملائه في الفريق تشكيل درع حول المشهد، وحرص على طمأنة شريكة إريكسن.

ووصف ألكسندر سيفرين، رئيس يويفا، من سيتلقون الجائزة بأنهم «الأبطال الحقيقيون في يورو 2020».

وقال: «هذا العام، جائزة الرئيس تتجاوز كرة القدم.. إنها بمثابة تذكير مهم ودائم عن قيمة الحياة، وتضع كل شيء في حياتنا في منظور أوضح».

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