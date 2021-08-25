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حرصت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، على تقديم التهنئة لنادي الزمالك، الذي حسم لقب الدوري الممتاز لكرة القدم، أمس الثلاثاء.



وذكرت اللجنة الأولمبية، في بيان نشرتها اليوم الأربعاء،: قدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، بالتهنئة لجماهير نادي الزمالك وأعضاء النادي ومجلس إدارة اللجنة التي تدير نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، بمناسبة الحصول على لقب الدوري الممتاز لكرة القدم، للمرة الثالثة عشر في تاريخ النادي.