حرصت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، على تقديم التهنئة لنادي الزمالك، الذي حسم لقب الدوري الممتاز لكرة القدم، أمس الثلاثاء.
وذكرت اللجنة الأولمبية، في بيان نشرتها اليوم الأربعاء،: قدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، بالتهنئة لجماهير نادي الزمالك وأعضاء النادي ومجلس إدارة اللجنة التي تدير نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، بمناسبة الحصول على لقب الدوري الممتاز لكرة القدم، للمرة الثالثة عشر في تاريخ النادي.
وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهاني لنادي الزمالك، على تحقيق لقب الدوري الممتاز لكرة القدم، متمنيا للفريق دوام التوفيق.
ووجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية التحية لجميع فرق الدوري الممتاز لكرة القدم، على الأداء المميز طوال الموسم، رغم الظروف الصعبة التي أقيمت فيها المسابقة بسبب تحديات فيروس كورونا.
وأعربت عن خالص التمنيات بالتوفيق لجميع الفرق المصرية، في جميع البطولات، وأن تستمر الروح الرياضية سائدة في كل المنافسات الرياضية.