أخبار عاجلة

وزيرة الثقافة تشهد عرض المظ وسي عبده.. وتؤكد: فن المسرح أحد وسائل توثيق تاريخ المبدعين -
يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو) -
«التهرب الجمركي بالأقصر» تضبط كمية من السجائر الأجنبية الغير خالصة الضرائب والرسوم -
أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائي دجلة -
شيرين رضا عن عفش العروس هذه الأيام : فشخرة كدابة .. ومهري كان 25 قرشا -
كشف ملابسات تغيب سيدة عن منزل الزوجية في القليوبية (تفاصيل) -
بسبب كسر ماسورة صرف بالقاهرة الجديدة .. السيارات تسبح في المياه (صور) -
محمود علاء عن «القاضية ممكن»: «كذبة واتصدقت» -
الارتفاع يتواصل في الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليومي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خنقه بحبل ثم سلبه.. تنفيذ حُكم القتل في يمني قتل سعودياً بجدة

Print
خنقه بحبل ثم سلبه.. تنفيذ حُكم القتل في يمني قتل سعودياً بجدة خنقه بحبل ثم سلبه.. تنفيذ حُكم القتل في يمني قتل سعودياً بجدة
"الداخلية" تتوعّد كل مَن يُقدم على مثل ذلك: العقاب الشرعي مصيره

خنقه بحبل ثم سلبه.. تنفيذ حُكم القتل في يمني قتل سعودياً بجدة

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة جدة في منطقة مكة المكرّمة.

وجاء في نص البيان: قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية، وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

وقال البيان: أقدم محمد سالم أحمد الشراري (يمني الجنسية)، على قتل أحمد بن سعيد بن محمد العامودي (سعودي الجنسية)، وذلك بخنقه بحبل برقبته حتى الموت وقيامه بسلب مبلغ مالي وتهريب جزءٍ منه خارج البلاد بطريقة غير نظامية.

وأضاف: تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحُكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً، وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأردف البيان: تمّ تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني محمد سالم أحمد الشراري (يمني الجنسية) اليوم الأربعاء 17 / 1 / 1443 هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرّمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكّد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدّى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك ،بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة

6 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسحب رعدية وضباب وتدنٍ للرؤية

6 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسحب رعدية وضباب وتدنٍ للرؤية