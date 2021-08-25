سمية الخشاب تكشف حقيقة التحقيق معها بسبب أحمد سعد

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علّقت الفنانة سمية الخشاب على تصريحات نقيب المهن التمثيلية على أنباء شطبها من نقابة المهن التمثيلية.

وقالت خلال بيان أطلقته على صفحتها الشخصية بـ«تويتر»: «بيان للتوضيح: لم يتم التحقيق معي من قبل النقابة».

وتابعت: «برجاء من السادة الإعلاميين والصحفيين والمواقع الإلكترونية توخي الدقة والحذر من الأخبار المفبركة والأكاذيب التي يصدرها حزب أعداء النجاح واللجان الإلكترونية الممنهجة وكل الشكر والتقدير لنقيبنا المحترم دكتور أشرف زكي».

وكان الفنان أشرف زكي عبّر عن حزنه الشديد لما يحدث بين الفنانة سمية الخشاب والفنان أحمد سعد وما نشروه من صور توحي بإيحاءات وذلك عقب إعلان الفنان أحمد سعد عقد قرانه.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج «حضرة المواطن» الذي يعرض عبر قناة «الحدث اليوم» قال أشرف زكي إن «أي تراشق من فنان ضد آخر سواء بالكلام أو الإيحاءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيتم اتخاذ إجراء ضده وتحويله للتحقيق وشطبه من النقابة في حال ثبتت إدانته».

وقال: «إذا كان كل ما يتم تداوله صحيحا سأحيل موضوع سمية الخشاب وأحمد سعد إلى التحقيق.. نحن القوى الناعمة وكان الرئيس يتحدث عن دورنا وتأثيره فلا يجب أن نسىء لأنفسنا ومهنتنا ومجالنا الذي نفخر بالانتماء له، ولابد من وقفة».

ونشرت «الخشاب»، منذ يومين، صورة لها فسرها البعض بطريقة مثيرة للجدل وربط الجمهور بين تلك الصورة واحتفال أحمد سعد بعقد قرانه.

واحتفل الفنان «سعد» بعقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني، السبت الماضي، في حفل بسيط بحضور الأهل والأصدقاء المقربون.