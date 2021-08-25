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أكد النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قرار إعادة البعثة المصرية من أفغانستان، يؤكد أن الدولة المصرية مستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم لرعاياها سواء في الداخل أو الخارج.

وأضاف النائب في بيان أصدره اليوم، أن الموقف المصري تميز بسرعة التحرك لعودة الجالية المصرية، سواء أثناء انتشار فيروس كورونا في العالم بتنظيم إعادة المصريين والعالقين بمطارات العالم، أو خلال أحداث ليبيا والعراق، بإعادة المصريين الراغبين في العودة بسبب الاضطرابات الأمنية هناك، أو مايحدث الان في أفغانستان، وهو ما يؤكد على أن الدولة المصرية لديها كفاءة لتقديم كافة أشكال الدعم لرعاياها سواء في الداخل أو الخارج، وتسعى دائما للتواصل مع المواطنين في الخارج للاطمئنان على أوضاعهم ومعيشتهم، والسعي المستمر لحل المشكلات والعقبات التي تواجههم بفضل التواصل مع القنصليات والسفارات المصرية في دول العالم المختلفة لتأمينهم وحماية سلامتهم وتوصيلهم لبلدهم بأمان.

وأشاد «النائب بأداء الأجهزة السيادية المصرية التي تعاملت مع الموقف بكفاءة شديدة، منذ اليوم الأول لاضطراب الأوضاع في أفغانستان، وحتى المشهد الرائع بعودة العالقين من الجالية المصرية في أفغانستان، والبعثة الأزهرية وبعض مسؤولى السفارة المصرية، إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية وسط استعدات طبية وإدارية من قبل القوات المسلحة للكشف عليهم وتذليل كافة العقبات أمامهم في لفته وطنية وإنسانية تدعو للفخر بين الامم.