بعد خضوعها لجراحة .. منة فضالي :«مش عملية تجميل أقسم بالله»

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طمأنت الفنانة منة فضالي، جمهورها ومحبيها، عن حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية دون الكشف أسباب العملية، لافتة إلى أن العملية التي خضعت لها ليست عملية تجميل.

حيث كتبت منشورا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: الحمد لله أنا خرجت من المستشفى وزي الفل، الحمد لله ومش عملية تجميل أقسم بالله، بالعكس لو تجميل هقول، وشكرًا ليكم جميعًا، وشكرا لكل الناس اللي سألت عليا على رأسي.. ألف شكر، وشكرًا لصديقي الدكتور محمود السيد.

وكانت أعلنت منة فضالي، أمس، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، عن خضوعها لعملية جراحية، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل

ونشرت منة فضالي صورة لها في غرفة العمليات وعلقت، عليها قائلة :«عملية خفيفة.. ادعولي»، وتفاعل معها عدد محبيها وجمهورها بالعديد من التعليقات، ودعوا لها بالشفاء العاجل.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي، كان فيلم «زنزانة 7»، ﺇﺧﺮاﺝ إبرام نشأت، ﺗﺄﻟﻴﻒ حسام موسى، بطولة الفنان نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، منة فضالي، إيهاب فهمي، أحمد التهامي.