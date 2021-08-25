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المشدد ٧ سنوات لسائق شرع في خطف طالبة بالإكراه بالشرقية

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المشدد ٧ سنوات لسائق شرع في خطف طالبة بالإكراه بالشرقية المشدد ٧ سنوات لسائق شرع في خطف طالبة بالإكراه بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق ، برئاسة المستشار أحمد الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد ٧ سنوات وألزمته المصاريف الجنائية ، لإدانته بالشروع في خطف طالبة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بدائرة مركز كفر صقر.

تعود أحداث القضية لشهر فبراير من عام ٢٠١٤ ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر صقر ، يفيد بورود بلاغا من " خ . ال . م " ١٧ عاما طالبة بالصف الثالث الثانوي ومقيمة بدائرة المركز، بأنه حال سيرها بالطريق العام أبصرت أحد الأشخاص يستقل دراجة بخارية توك توك ، مشهرا في وجهها سلاح أبيض " مطواة " ، وقام بجذبها عنوة داخل الدراجة قيادته إلا أنها استعانت بالمارة والذين تمكنوا من نجدتها.

كشفت التحقيقات أكدتها التحريات وأقوال الشهود ، أن وراء إرتكاب الواقعة المدعو " م . م . ال " سائق توك توك ومقيم بدائرة المركز، والذي شرع في خطف المجني عليها حال سيرها في الطريق العام بالإكراه ، بأن أشهر في وجهها سلاح أبيض مطواة، مهددا إياها وجذبها عنوة داخل دراجة بخارية توك توك قيادته، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ، وهو استغاثة المجني عليها بالمارة الذين تمكنوا من نجدتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

المصرى اليوم

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