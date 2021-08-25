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نصاب يستولى على مليوني جنيه بزعم تخصيص أراض وشقق بالمدن الجديدة

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نصاب يستولى على مليوني جنيه بزعم تخصيص أراض وشقق بالمدن الجديدة نصاب يستولى على مليوني جنيه بزعم تخصيص أراض وشقق بالمدن الجديدة

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تمكنت أجهزة الأمن، الأربعاء، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لاستيلائه على مبلغ مالي من مسؤول بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، بعد إيهامه بتخصيص قطعة أرض وشقتين له بإحدى المدن الجديدة.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغًا من مسؤول بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، مقيم بمحافظة القاهرة، بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء منه على مليوني جنيه.

أسفرت جهود تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط احتيالي واسع النطاق تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي شراء الأراضي والشقق السكنية.

وأضافت التحريات، أنه أوهم المجني عليه بأنه على علاقة وطيدة بمسؤولي أجهزة المدن الجديدة، واستولى منه على مليوني جنيه وتسليمه صور إيصالات إيداع منسوب صدورها لجهات حكومية تفيد السير في بدء إجراءات تخصيص قطعة أرض وشقتين وتوريد مبالغ مالية «خلافاً للحقيقة».

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم وبحوزته صور قرارات تخصيص لقطع أراضي وشقق، وصور إيصالات إيداع منسوب صدورها لإحدى الجهات.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وأنه تحصل على المستندات المزورة من خلال أحد معارفه، عن طريق برامج «فوتوشوب» وإرسالها للمجني عليه.

المصرى اليوم

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