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قطاع الحماية المجتمعية يوجه قافلة طبية لمنطقة سجون المنيا ( التفاصيل )

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قطاع الحماية المجتمعية يوجه قافلة طبية لمنطقة سجون المنيا ( التفاصيل ) قطاع الحماية المجتمعية يوجه قافلة طبية لمنطقة سجون المنيا ( التفاصيل )

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قام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بتوجيه قافلة طبية إلى (منطقة سجون المنيا) ضمت مختلف التخصصات، وذلك لإجراء عمليات جراحية لعدد من النزلاء، ولقد تمت العمليات بنجاح.
هذا وتوالى وزارة الداخلية جهودها في توجيه القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.. حرصاً من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والإرتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية

المصرى اليوم

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