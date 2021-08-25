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«الداخلية»: إحباط محاولة تهريب قطع أثرية عبر ميناء الإسكندرية البحرى ( التفاصيل )

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«الداخلية»: إحباط محاولة تهريب قطع أثرية عبر ميناء الإسكندرية البحرى ( التفاصيل ) «الداخلية»: إحباط محاولة تهريب قطع أثرية عبر ميناء الإسكندرية البحرى ( التفاصيل )

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نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط محاولة تهريب قطع أثرية عبر ميناء الإسكندرية البحرى

قالت الداخلية في بيان اليوم الاربعاء: «فى إطار جهود أجهزة الوزارة المستمرة لمكافحة كافة صور الجريمة، لاسيما جرائم تهريب القطع الآثرية المحظور تداولها، فقد أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام صاحب شركة برمجيات كمبيوتر، يحمل جنسية إحدى الدول، كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، بإستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول مشمولها عبارة عن (أمتعة شخصية) داخل إحدى الحاويات، كما أكدت التحريات أن الحاوية المشار إليها تحوى قطع أثرية محظور تداولها».
عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفتيش مشمول الرسالة، وأسفرت أعمالها عن ضبط5 أبواب كبيرة الحجم و2 قطعة أثاث وجميعها ترجع للعصر العثمانى وتخضع لقانون حماية الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية«

المصرى اليوم

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