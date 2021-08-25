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تمكن ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، من خلال تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات خلال 24 ساعة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها نجاح الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات فى ضبط (2701) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ضبط (3462) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد ونجح رجال الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة فى ضبط (1271) قضية تموينية متنوعة .