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شاهد من مكة.. الاستعدادات النهائية لأسطول النقل المدرسي

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"الزائدي" وقف على الإجراءات الاحترازية ومعايير الأمن والسلامة

شاهد من مكة.. الاستعدادات النهائية لأسطول النقل المدرسي

اطلع المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، اليوم، على الاستعدادات النهائية لانطلاقة أسطول النقل المدرسي، خلال زيارته الميدانية للوقوف على استعدادات شركة "تطوير" للنقل التعليمي في الجوانب الاحترازية "وقاية" ومعايير الأمن والسلامة، وخدمات النقل التعليمي للعودة الحضورية الآمنة.

وجاءت الزيارة بعد أن أنهت الشركة كافة استعداداتها الفنية والتشغيلية؛ لتعزيز جودة خدمة النقل المدرسي في كافة جوانبها للعام الدراسي 1443هـ، ورفعت من مستوى الجاهزية والأداء في تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان، وكثّفت جهودها في وقت مبكر للعمل على تحديث أسطول النقل المدرسي بشكل عام، وإخضاع جميع الحافلات لعمليات الفحص والصيانة اللازمة، ونفّذت العديد من ورش العمل المكثفة؛ بهدف تعزيز قدرات وإمكانيات المشرفين والمراقبين الميدانيين على مراقبة جودة الخدمة المقدمة.

شاهد من مكة.. الاستعدادات النهائية لأسطول النقل المدرسي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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