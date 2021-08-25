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الصحة العالمية: نمر بمرحلة حرجة لجائحة "كورونا" لا بد من التكاتف

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الصحة العالمية: نمر بمرحلة حرجة لجائحة "كورونا" لا بد من التكاتف الصحة العالمية: نمر بمرحلة حرجة لجائحة "كورونا" لا بد من التكاتف
بعد ارتفاع الإصابات والوفيات بمنطقة آسيا - المحيط الهادئ

الصحة العالمية: نمر بمرحلة حرجة لجائحة

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من أن جائحة كورونا تمر "بمرحلة حرجة" في منطقة آسيا- المحيط الهادئ، وأكّدت ضرورة بذل الجهود الممكنة كافة؛ للحد من انتقال العدوى الآن لتجنب ظهور متحورات جديدة، أكثر خطورة.

ولفت المدير الإقليمي للمنظمة في غرب المحيط الهادئ، تاكيشي كاساي؛ إلى أن عدد حالات الإصابة والوفيات بكورونا في دول آسيا- المحيط الهادئ "يرتفع بشكل حاد" لأسباب، على رأسها انتشار متحور دلتا، شديد العدوى، من .

وكشف كاساي؛ وفق الألمانية، أنه خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أغسطس الجاري، سجلت المنطقة 10% من إجمالي الإصابات في العالم، وأكثر من 8% من الوفيات.

وقال في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "في هذه المرحلة الحرجة من الجائحة، دعونا نواصل العمل معاً".

وشدّد كاساي: "إننا قادرون على تقليل الخطر الذي يمثله الفيروس من خلال الاستفادة القصوى من كل أداة لدينا لمكافحته اليوم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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